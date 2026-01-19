Inter-Arsenal le scelte di Chivu | tornano Bastoni e Thuram

A meno di un giorno dalla partita di Champions League contro l’Arsenal, in programma domani sera a San Siro, si delineano le scelte di formazione di Chivu. Con Bastoni e Thuram pronti a tornare in campo, l’Inter si prepara a affrontare la sfida con le indicazioni fornite dal tecnico. Ecco le principali novità e le strategie che potrebbero influenzare la partita.

A poco più di 24 ore dalla sfida di Champions League contro l’ Arsenal, in programma domani sera a San Siro per la League Phase, emergono indicazioni sempre più chiare sulla formazione dell’ Inter. Secondo Sky Sport, Alessandro Bastoni e Marcus Thuram torneranno dal primo minuto dopo il turno di riposo nella vittoria di Udine. Una scelta già indirizzata, che restituisce peso ed equilibrio all’undici di Cristian Chivu. Il vero ballottaggio è a centrocampo. Nicolò Barella e Piotr Zieli?ski sono certi della maglia, mentre resta un solo posto da assegnare. In corsa Henrikh Mkhitaryan, Petar Sucic e Davide Frattesi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

