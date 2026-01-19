Inter-Arsenal Chivu | Eliminiamo gli errori | dobbiamo entrare nelle prime otto

In vista della penultima giornata di Champions League, l’Inter si prepara alla sfida contro l’Arsenal con l’obiettivo di migliorare la propria prestazione. Chivu sottolinea l’importanza di eliminare gli errori e di concentrarsi per raggiungere le prime otto posizioni della classifica. La partita rappresenta un’occasione chiave per consolidare le chances di qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Milano, 19 gennaio 2026 – La penultima giornata del girone di Champions League rischia di essere già un dentro o fuori per l'Inter in chiave qualificazione diretta agli ottavi di finale. I nerazzurri affronteranno, domani sera alle 21, l'Arsenal al Meazza. Si tratta della capolista di Premier e anche del raggruppamento europeo. "Fanno parte dei top team in Europa, hanno investito, il livello del club e della squadra è molto alto - afferma Cristian Chivu in conferenza stampa -. Noi stiamo lavorando da un paio di mesi sull 'importanza delle partite: lo sono tutte. Una squadra come la nostra non deve mai avere cali di tensione, deve essere sempre la miglior versione di quel giorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Conferenza stampa Chivu pre Inter Arsenal: «Paragone Totti-Lautaro? Rispondo così. Vogliamo finire tra le prime 8, ecco cosa servirà domani»

