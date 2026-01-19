Inter-Arsenal Chivu | Eliminiamo gli errori | dobbiamo entrare nelle prime otto
In vista della penultima giornata di Champions League, l’Inter si prepara alla sfida contro l’Arsenal con l’obiettivo di migliorare la propria prestazione. Chivu sottolinea l’importanza di eliminare gli errori e di concentrarsi per raggiungere le prime otto posizioni della classifica. La partita rappresenta un’occasione chiave per consolidare le chances di qualificazione diretta agli ottavi di finale.
Milano, 19 gennaio 2026 – La penultima giornata del girone di Champions League rischia di essere già un dentro o fuori per l'Inter in chiave qualificazione diretta agli ottavi di finale. I nerazzurri affronteranno, domani sera alle 21, l'Arsenal al Meazza. Si tratta della capolista di Premier e anche del raggruppamento europeo. "Fanno parte dei top team in Europa, hanno investito, il livello del club e della squadra è molto alto - afferma Cristian Chivu in conferenza stampa -. Noi stiamo lavorando da un paio di mesi sull 'importanza delle partite: lo sono tutte. Una squadra come la nostra non deve mai avere cali di tensione, deve essere sempre la miglior versione di quel giorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Alle 18.15, inizia la sfida tra Pallacanestro Varese e Napoli Basket, un appuntamento importante per i biancorossi. Con una vittoria, Varese potrebbe inserirsi nelle prime otto posizioni della classifica, avvicinandosi ai propri obiettivi stagionali. La partita rappresenta un'occasione per confermare il buon stato di forma e proseguire nel cammino di crescita, in un torneo che si sta definendo in modo sempre più competitivo.
In vista della sfida di Champions League tra Inter e Arsenal, Chivu ha presentato la partita nella conferenza stampa pre-gara. Il tecnico nerazzurro ha affrontato diversi temi, tra cui il paragone tra Totti e Lautaro, e ha illustrato gli obiettivi della squadra, puntando a conquistare un posto tra le prime otto. Ecco le principali dichiarazioni di Chivu alla vigilia del match.
