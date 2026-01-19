Inter allarme rientrato per Lautaro | l’undici anti-Arsenal di Chivu | VIDEO CM

Lautaro Martinez si è allenato a parte, ma non desta preoccupazioni l’Inter in vista della sfida di Champions League contro l’Arsenal. La rifinitura di questa mattina ad Appiano Gentile ha confermato la disponibilità del capitano argentino, che sarà dunque in campo per il match decisivo. La formazione nerazzurra si prepara con attenzione, mantenendo alta la concentrazione per affrontare al meglio la gara europea.

Vigilia di Champions League per la formazione nerazzurra: le condizioni del capitano argentino in vista della sfida contro i 'Gunners' Lautaro Martinez si allena a parte, ma nessun allarme ad Appiano Gentile dove l' Inter ha svolto questa mattina la rifinitura in vista del big match di Champions League contro l' Arsenal. Lautaro Martinez, capitano dell'Inter (Ansa) – Calciomercato.it Il capitano nerazzurro si è allenato a parte nei 15 minuti dedicati ai giornalisti, mentre i compagni di squadra svolgevano il riscaldamento e il classico torello di inizio allenamento. Lavoro personalizzato programmato per il 'Toro' argentino come appreso da Calciomercato.

Stasera l'Inter affronta l'Arsenal in una sfida decisiva per la qualificazione, con Chivu alla ricerca di un risultato che possa evitare i play-off. Lautaro Martinez, in campo, punta a confermare il suo valore e contribuire alla conquista di un obiettivo importante. La partita rappresenta un momento cruciale per la squadra di Inzaghi, che desidera mantenere il primato e affrontare le sfide future con maggiore fiducia.

