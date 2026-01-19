Alla vigilia della sfida contro l’Arsenal in Champions League, Akanji ha parlato dell’obiettivo dell’Inter di conquistare lo Scudetto e di qualificarsi tra le prime otto in Europa. Il difensore svizzero ha anche commentato il suo futuro, sottolineando l’impegno della squadra e le ambizioni per la stagione. Le sue parole riflettono determinazione e concentrazione in un momento importante per il club.

Inter, Akanji alla vigilia dell'Arsenal: «Vogliamo lo Scudetto e finire tra le prime 8 in Champions. Sul mio futuro posso dire questa cosa»

Conferenza stampa Akanji pre Inter Arsenal: «Vogliamo lo scudetto e finire tra le prime 8 in Champions, sul mio futuro e sul ruolo da mediano vi dico questo»In vista della partita di Champions League tra Inter e Arsenal, il difensore nerazzurro Akanji ha presentato le proprie impressioni in conferenza stampa.

Conferenza stampa Chivu pre Inter Arsenal: «Paragone Totti-Lautaro? Rispondo così. Vogliamo finire tra le prime 8, ecco cosa servirà domani»In vista della sfida di Champions League tra Inter e Arsenal, Chivu ha presentato la partita nella conferenza stampa pre-gara.

