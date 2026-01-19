Inter Akanji alla vigilia dell’Arsenal | Vogliamo lo Scudetto e finire tra le prime 8 in Champions Sul mio futuro posso dire questa cosa
Alla vigilia della sfida contro l’Arsenal in Champions League, Akanji ha parlato dell’obiettivo dell’Inter di conquistare lo Scudetto e di qualificarsi tra le prime otto in Europa. Il difensore svizzero ha anche commentato il suo futuro, sottolineando l’impegno della squadra e le ambizioni per la stagione. Le sue parole riflettono determinazione e concentrazione in un momento importante per il club.
Conferenza stampa Akanji pre Inter Arsenal: «Vogliamo lo scudetto e finire tra le prime 8 in Champions, sul mio futuro e sul ruolo da mediano vi dico questo»In vista della partita di Champions League tra Inter e Arsenal, il difensore nerazzurro Akanji ha presentato le proprie impressioni in conferenza stampa.
Conferenza stampa Chivu pre Inter Arsenal: «Paragone Totti-Lautaro? Rispondo così. Vogliamo finire tra le prime 8, ecco cosa servirà domani»In vista della sfida di Champions League tra Inter e Arsenal, Chivu ha presentato la partita nella conferenza stampa pre-gara.
Akanji verso Inter-Arsenal: "Ricordiamoci che le ultime due di Champions le abbiamo perse" - Manuel Akanji, difensore dell'Inter, è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della partita di Fase Campionato di Champions League che. tuttomercatoweb.com
#Inter- #Arsenal, #Akanji in conferenza: "Io a centrocampo Se serve sì ma il mio ruolo è in difesa. I più forti d'Europa per me..." x.com
Manuel Akanji verso Inter-Arsenal: “Cosa penso della situazione attuale in Premier …Sinceramente non guardo tanto calcio. Ho tre bambini a casa, mi basta quello che faccio all’Inter”. - facebook.com facebook
