Inter Akanji alla vigilia dell’Arsenal | Servono cattiveria ed efficacia

Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Arsenal, Manuel Akanji sottolinea l’importanza di cattiveria ed efficacia. In conferenza stampa ad Appiano Gentile, il difensore dell’Inter evidenzia i punti chiave della partita e condivide le proprie prospettive, in un contesto in cui la squadra si prepara ad affrontare una delle gare più impegnative della fase a gironi.

Alla vigilia di Champions League contro l’ Arsenal, in programma domani per la settima giornata della fase campionato 2025-26, l’ Inter affida il primo messaggio alla conferenza stampa di Appiano Gentile: dopo l’intervento di Cristian Chivu, a parlare è Manuel Akanji, che fissa i punti chiave della sfida e chiarisce presente e prospettive personali. “L’Arsenal è tra le migliori d’Europa”. “L’Arsenal è tra le migliori squadre in Europa, sarà una grande sfida. Non c’è mai stata la possibilità che potessi tornare al Manchester City. Non guardo tanto calcio, non ho visto tante partite dell’Arsenal, ma hanno una rosa profonda e giocatori dal rendimento costante: è importante quando si vuole essere competitivi in tante competizioni. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

