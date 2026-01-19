Recentemente, milioni di utenti Instagram hanno ricevuto numerose email di reimpostazione password, generando preoccupazioni sulla sicurezza. Mentre Instagram nega qualsiasi violazione, si stima che circa 17,5 milioni di account possano essere stati coinvolti e siano ora presenti sul dark web. Questa situazione solleva questioni importanti sulla protezione dei dati e sulla sicurezza degli account online, richiedendo attenzione e misure di tutela adeguate.

Nei giorni scorsi milioni di utenti Instagram hanno vissuto un piccolo incubo digitale: email su email che notificavano richieste di reimpostazione della password. Messaggi mai richiesti, arrivati a raffica, spesso in piena notte. La prima reazione è stata quella di sempre: spam, tentativi di phishing, l’ennesimo attacco di qualche hacker in cerca di credenziali facili. Ma quando le segnalazioni hanno iniziato a moltiplicarsi sui social, è emerso che non si trattava di casi isolati. Il fenomeno aveva dimensioni ben più ampie. A quel punto è intervenuta Malwarebytes, società specializzata in sicurezza informatica, che ha lanciato un allarme inquietante. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Instagram nega la violazione, ma 17,5 milioni di account sarebbero sul dark web

"Eliminiamo il tuo account Facebook e Instagram" ma è una truffa: come difendersi

Negli ultimi tempi circola un messaggio ingannevole che invita a eliminare gli account Facebook e Instagram, presentandosi come comunicazione ufficiale di Meta. Si tratta di una truffa volta a ottenere dati personali e compromettere la sicurezza degli utenti. È importante riconoscere questi tentativi e adottare misure di tutela per evitare di cadere nelle trappole online.

