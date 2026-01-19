Insieme per vincere e Cancro Primo Aiuto prevenzione che funziona

Insieme per vincere e Cancro Primo Aiuto hanno organizzato una due giorni di screening cardiologici in Alta Valle. Oltre cento persone hanno partecipato all’iniziativa, realizzata in collaborazione con il poliambulatorio “Medica Etica”. L’obiettivo è promuovere la prevenzione e favorire diagnosi tempestive, contribuendo alla tutela della salute della comunità locale con un’iniziativa che dimostra l’efficacia della prevenzione.

Oltre un centinaio di persone si sono sottoposte a screening cardiologici nel corso della due giorni promossa venerdì e sabato da Insieme per vincere ODV in Alta Valle, grazie alla collaborazione con Cancro Primo Aiuto, che ha messo a disposizione i medici del poliambulatorio "Medica Etica".

È stato inaugurato questa mattina al San Matteo di Pavia il nuovo reparto di day hospital oncologico, donato dall'associazione "Cancro primo aiuto" in memoria di Moreno Pettine. L'apertura rappresenta un importante supporto per i pazienti oncologici, migliorando l'assistenza e l'efficienza delle cure. L'iniziativa testimonia l'impegno della comunità e delle associazioni nel garantire servizi dedicati a chi affronta questa malattia.

