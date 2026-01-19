Insediamento Terza Commissione avvio lavori su sanità

Oggi si è svolto l’insediamento della Terza Commissione, con l’avvio dei lavori su sanità e attività sociali. La Commissione proseguirà l’esame di temi rilevanti per il settore, contribuendo a un approfondimento serio e concreto delle questioni in agenda. L’insediamento si inserisce nel calendario delle commissioni consiliari, iniziato questa mattina con la Prima Commissione, e rappresenta un passo importante nel percorso di confronto e analisi delle politiche pubbliche.

Insediamento Terza Commissione: al via i lavori su sanità e attività sociali. Prosegue il calendario degli insediamenti delle commissioni consiliari, avviato questa mattina con la Prima Commissione. Nel solco del percorso di piena operatività degli organismi interni, oggi si riunisce anche la Terza Commissione, competente in materia di sanità, attività sociali e formative. Un passaggio essenziale per garantire continuità ai lavori del Consiglio regionale e assicurare un esame approfondito dei provvedimenti che incidono direttamente sulla qualità dei servizi e sul benessere dei cittadini. Composizione dell'Ufficio di presidenza.

L’insediamento della Prima Commissione segna l’avvio ufficiale dei lavori consiliari. Dopo l’elezione degli Uffici di presidenza, avvenuta prima della pausa natalizia, il Consiglio regionale procede con l’attuazione delle attività istituzionali. Questa fase rappresenta un passaggio fondamentale per l’organizzazione e il funzionamento delle commissioni, che svolgono un ruolo centrale nel processo decisionale e nell’esame delle questioni di interesse pubblico. Terza commissione, l'allarme: "Su 11 sottopassi soltanto uno risulta regolarmente illuminato"

La terza commissione consiliare ha espresso forte preoccupazione riguardo alla scarsa illuminazione dei sottopassi, evidenziando che su 11 solo uno risulta regolarmente illuminato. La presidente Sabrina Figuccia e i membri hanno incontrato i rappresentanti di Amg per discutere delle criticità e delle possibili soluzioni, sottolineando l'importanza di garantire sicurezza e visibilità nelle aree pubbliche.

