insediamento prima commissione avvio dei lavori consiliari

L’insediamento della Prima Commissione segna l’avvio ufficiale dei lavori consiliari. Dopo l’elezione degli Uffici di presidenza, avvenuta prima della pausa natalizia, il Consiglio regionale procede con l’attuazione delle attività istituzionali. Questa fase rappresenta un passaggio fondamentale per l’organizzazione e il funzionamento delle commissioni, che svolgono un ruolo centrale nel processo decisionale e nell’esame delle questioni di interesse pubblico.

Insediamento Prima Commissione: avvio ufficiale dei lavori consiliari. Dopo l’elezione degli Uffici di presidenza, avvenuta prima della pausa natalizia, il Consiglio regionale entra ora nella fase operativa dell’insediamento di ciascun organismo consiliare. Un passaggio fondamentale che segna l’avvio concreto dei lavori, nel pieno rispetto delle prerogative istituzionali e con l’obiettivo di garantire efficacia, continuità e piena funzionalità all’attività consiliare. Da oggi a mercoledì è previsto l’insediamento delle sei commissioni permanenti e delle due commissioni speciali del Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

