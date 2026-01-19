Insediamento Commissione | avvio dei lavori dell’organismo contro la ’ndrangheta

La Commissione contro la ’ndrangheta ha ufficialmente iniziato i propri lavori, con l’insediamento dell’organismo e la partecipazione dei consiglieri. Durante la prima seduta sono stati effettuati gli interventi introduttivi e definito l’Ufficio di Presidenza, segnando l’avvio delle attività mirate a contrastare la criminalità organizzata.

La Commissione contro la ’ndrangheta si è insediata avviando i lavori con gli interventi dei consiglieri e la definizione dell’Ufficio di Presidenza.. Si è insediata oggi la Commissione consiliare contro il fenomeno della ’ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa, organismo centrale nell’azione di contrasto ai fenomeni criminali e nel rafforzamento della cultura della legalità in Calabria. La seduta, presieduta da Marco Polimeni, si è aperta alle ore 12:33 con l’avvio ufficiale dei lavori. Il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, ha portato il proprio saluto istituzionale, augurando buon lavoro ai commissari e sottolineando l’importanza strategica della Commissione all’interno dell’istituzione regionale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

L’insediamento della Prima Commissione segna l’avvio ufficiale dei lavori consiliari. Dopo l’elezione degli Uffici di presidenza, avvenuta prima della pausa natalizia, il Consiglio regionale procede con l’attuazione delle attività istituzionali. Questa fase rappresenta un passaggio fondamentale per l’organizzazione e il funzionamento delle commissioni, che svolgono un ruolo centrale nel processo decisionale e nell’esame delle questioni di interesse pubblico.

