Dopo la partita contro il Sassuolo, sono stati comunicati gli esiti degli esami medici per Politano e Rrahmani. I risultati evidenziano alcune problematiche che richiederanno tempi di recupero diversi, influenzando la rosa del Napoli nelle prossime sfide. Di seguito i dettagli sui rispettivi infortuni e le previsioni per il rientro in campo.

Arriva il responso medico dopo la gara contro il Sassuolo e non porta buone notizie per il Napoli. Il club azzurro ha diffuso una nota ufficiale per chiarire le condizioni di Matteo Politano e Amir Rrahmani, entrambi costretti a fermarsi nel corso dell’ultima partita. Gli accertamenti sono stati effettuati presso il Pineta Grande Hospital e hanno confermato i timori emersi già a caldo. Nel comunicato diffuso dal club vengono specificate nel dettaglio le diagnosi:“In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo, Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Infortuni Politano e Rrahmani: l’esito degli esami

Napoli, l’esito degli esami per gli infortuni di Politano e Rrahmani

Il Napoli ha annunciato i risultati degli esami relativi agli infortuni di Matteo Politano e Amir Rrahmani. Le valutazioni medico-sportive forniranno indicazioni sulle tempistiche di recupero e sulle eventuali terapie necessarie. La squadra dovrà ora valutare le strategie da adottare per mantenere la rosa competitiva durante il periodo di assenza dei giocatori.

Infortuni Napoli, l’esito degli esami per Rrahmani e Politano: doppia lesione!

Gli esami medici di Rrahmani e Politano hanno evidenziato una doppia lesione, rappresentando una difficile sfida per il Napoli di Antonio Conte. Gli infortuni stanno influenzando negativamente la rosa e le strategie del team in vista delle prossime gare stagionali. La gestione di questi infortuni sarà fondamentale per mantenere la competitività del club nelle prossime settimane.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Napoli, la situazione infortuni: lesione distrattiva per Politano e Rrahmani - La sfida di sabato contro il Sassuolo è stata sicuramente la partita del ritorno alla vittoria per il Napoli di ... msn.com