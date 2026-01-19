Infortuni Napoli l’atto d’accusa di Auriemma | Basta con questa farsa

L’attenzione sugli infortuni nel Napoli si è intensificata, trasformandosi da semplice problema tecnico a questione di interesse pubblico. Auriemma ha recentemente espresso dure critiche, chiedendo di mettere fine a quanto definisce una “farsa”. La vicenda evidenzia le preoccupazioni sulla gestione degli infortuni e sulle implicazioni per il club e i suoi tifosi.

"> Il tema degli infortuni in casa Napoli non è più solo una questione tecnica, ma è diventato un caso pubblico. A sollevarlo con forza è Raffaele Auriemma, che ha commentato duramente la situazione azzurra puntando il dito sulla gestione del turnover e sulla comunicazione del club. Come sottolinea Raffaele Auriemma su Tuttosport e Style TV, cinque mesi senza l’attaccante principale e senza chiarezza sui tempi di recupero non possono essere considerati normalità. Le domande si accumulano. Che fine ha fatto Lukaku, che doveva almeno andare in panchina contro la Roma il 30 novembre? Dove è finito Kevin De Bruyne dopo l’intervento e la riabilitazione annunciata? Su Gilmour, operato alla pubalgia, non arrivano aggiornamenti concreti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Napoli, basta bugie: 18 infortuni, 3 gol annullati e un rigore inventato. I dati che nessuno vi diceQuesta analisi propone un approfondimento obiettivo sui recenti sviluppi del Napoli di Antonio Conte, evidenziando dati meno discussi come infortuni, decisioni arbitrali controverse e risultati influenzati.

