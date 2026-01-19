Influenza | quando usare ibuprofene paracetamolo e cortisone secondo l' esperto

L’influenza può richiedere diverse tipologie di farmaci a seconda dei sintomi e della durata. L’ibuprofene e il paracetamolo sono indicati per ridurre febbre e dolore, mentre il cortisone viene riservato a forme più gravi o complicate. È importante conoscere le indicazioni e i limiti di ciascun medicinale per un uso corretto e sicuro, seguendo sempre le indicazioni di un professionista della salute.

Con l'influenza stagionale in piena circolazione, col picco che secondo gli esperti non è stato ancora raggiunto, di fronte alla comparsa dei primi sintomi è lecito chiedersi quali farmaci siano davvero utili a gestire i sintomi dell'influenza, dalla febbre ai dolori muscolari e il naso che cola. Paracetamolo, ibuprofene e cortisone vengono spesso citati insieme, pur avendo ruoli molto diversi. Il rischio di assumere farmaci sbagliati, non adatti ai sintomi che si cerca di alleviare, è sempre dietro l'angolo. A fare chiarezza sui farmaci da assumere in caso di influenza è stato Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino, con un invito ai cittadini a distinguere bene le indicazioni e i contesti d'uso, soprattutto in presenza di forme influenzali più aggressive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Influenza K, parlano Bassetti e Pregliasco: cosa è meglio usare tra ibuprofene e paracetamolo

In questa fase di diffusione dell'influenza K, molte persone si chiedono quale siano le scelte più appropriate tra ibuprofene e paracetamolo. Bassetti e Pregliasco offrono chiarimenti utili per affrontare i sintomi in modo efficace e sicuro. Conoscere le differenze e le indicazioni di ciascun farmaco può aiutare a gestire meglio il malessere e a prevenire complicazioni.

