Inflazione Napoli maglia nera | a dicembre caro-alimenti al 4%

A dicembre 2024, Napoli si distingue per l'incremento dei prezzi nel settore alimentare, con un aumento del 4% rispetto all'anno precedente, secondo i dati Istat. La città si conferma tra le più colpite dall'inflazione nel settore dei generi alimentari e delle bevande, evidenziando un trend di aumento che interessa anche altre aree del Paese, con effetti che influenzano il costo della vita dei cittadini.

Napoli si conferma la città con gli aumenti dei prezzi più marcati. Secondo gli ultimi dati Istat, infatti, a dicembre i prodotti alimentari e le bevande hanno registrato un +4% su base annua, tra dicembre 2024 e dicembre 2025. È il dato più alto in Italia.L’indice generale dei prezzi al consumo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Diesel, quanto sei caro. Italia maglia nera in Europa per accise e imposte

Con l'inizio del nuovo anno, si è verificato un adeguamento delle accise sui carburanti in Italia, con un aumento di 4,05 centesimi di euro sul diesel e una diminuzione sulla benzina. L’Italia si conferma tra i paesi europei con i livelli più elevati di imposte sui carburanti, influenzando i costi di rifornimento per i consumatori e il settore dei trasporti.

Leggi anche: Istat, a ottobre l’inflazione scende all’1,2 per cento, grazie al minor costo degli alimenti non lavorati e ai prezzi energetici

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Inflazione, Cosenza maglia nera. E la Calabria è sul podio nazionale - Dona (Unc): «Rincari pesano di più qui perché i redditi sono più compressi rispetto al Nord» ... msn.com