Infettivologia Napoli al centro del dibattito Gentile e Coppola | Vaccini miglior investimento per la salute

Napoli accoglie la seconda edizione di “Infettivologia all’ombra del Vesuvio”, un evento dedicato alle sfide attuali nel campo delle malattie infettive. L’appuntamento, che si svolge il 20 e 21 gennaio 2026 presso il Centro Congressi Federico II, riunisce esperti e professionisti per discutere di fragilità sanitaria, patologie croniche e strategie di prevenzione, con un focus particolare sull’importanza dei vaccini come investimento per la salute pubblica.

Napoli diventa per due giorni la capitale dell'infettivologia italiana. Martedì 20 e mercoledì 21 gennaio 2026, l' Aula Magna del Centro Congressi Federico II, in via Partenope, ospita la seconda edizione di "Infettivologia all'ombra del Vesuvio – La fragilità oggi: dalle patologie croniche alla fragilità di sistema", iniziativa promossa dalla Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali e dalla Società Italiana di Terapia Antinfettiva Antibatterica Antivirale Antifungina. Il convegno è presieduto da Ivan Gentile, professore di malattie infettive all'Università Federico II di Napoli, e da Nicola Coppola, professore ordinario di malattie infettive all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

