infarina segreti e panificazione il 25 gennaio 2026 a roma

Il 25 gennaio 2026 a Roma, presso la Tenuta di Borghetto San Carlo, si terrà “Infarina”, un evento dedicato alla panificazione. Un’occasione per approfondire la cultura del pane, simbolo di condivisione e identità, attraverso incontri e approfondimenti. L’iniziativa invita appassionati e professionisti a esplorare le tecniche e i valori che rendono il pane un elemento fondamentale della nostra tradizione.

INFARINA Segreti e Panificazione Roma – Tenuta di Borghetto San Carlo, 25 gennaio 2026 INFARINA è una manifestazione culturale ed esperienziale dedicata al Pane, inteso come alimento, simbolo di comunità e racconto di identità. Nasce con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni della panificazione e le eccellenze artigianali del territorio, mettendole in dialogo con creatività contemporanea, innovazione e sostenibilità. Domenica 25 gennaio, luogo dalle ore 10:00 alle 18:00 presso la Tenuta di Borghetto San Carlo, gestita dalla Cooperativa Agricola Co.r.ag.gio, nel cuore del Parco di Veio (Via Cassia 1420, Roma), una cornice naturale autentica e suggestiva che ospiterà degustazioni, laboratori, workshop, masterclass e momenti di incontro e racconto con artigiani e professionisti del settore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Natale a Roma: orari Metro e Bus il 24, il 25 e il 31 dicembre e 1 gennaio 2026

Durante le festività natalizie a Roma, i servizi di Metro e Bus subiranno variazioni negli orari il 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio 2026. Questi interventi mirano a garantire spostamenti più efficienti e collegamenti più fluidi tra le zone periferiche e i principali punti di interesse della città, facilitando così l’esperienza di residenti e turisti nello splendido scenario delle festività.

