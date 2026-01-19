In questo articolo, il Tempo presenta un documento che evidenzia le criticità legate al trasferimento di alcuni soggetti in Albania, evidenziando le responsabilità di istituzioni e figure coinvolte. Limitandoci alla descrizione dei curriculum, senza identificare individui, si invita a una riflessione più approfondita sui processi e sulle scelte che hanno portato a questa situazione, al di là delle semplici reazioni emotive.

Oggi Il Tempo vi presenta un documento eccezionale ed inquietante. Oscurando i nomi e i cognomi (ci limiteremo alle iniziali, perché le gogne non ci interessano), vi squaderniamo il curriculum criminale dei soggetti che il governo aveva trasferito in Albania, e che invece la sinistra e i magistrati hanno brigato per far ritornare qua. Non manca nulla: furti, rapine, violenza sessuale, violenza domestica, pornografia minorile, occupazioni abusive, riciclaggio, e chi più ne ha più ne metta. ESCLUSIVO La feccia. Ecco i 40 clandestini rimandati indietro da sinistra e magistrati dai centri in #Albania #Olimpiadi, primo blitz antagonista Chiuso il mitico #Piper La nostra prima pagina? #buongiorno #siamoinedicola #19gennaio #iltempoquotidiano pic. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Indignarci non basta. Sinistra e magistrati devono rispondere

Le dichiarazioni di Meloni evidenziano le tensioni tra politica, giustizia e libertà di espressione. La premier denuncia una presunta censura e sottolinea l’importanza di tutelare la repubblica da minacce e rhetoric violente. In un clima di crescente polarizzazione, il dibattito si accende sulle responsabilità delle istituzioni nel garantire sicurezza e libertà, affrontando questioni delicate come il rispetto dei diritti e la lotta all’estremismo.

