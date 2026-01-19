Secondo l’indagine MetaFirenze, per i residenti di Firenze, il completamento dei lavori della tramvia per Bagno a Ripoli rappresenta la priorità per il 2026. Tra le altre questioni emergono la crisi abitativa e la ricerca di soluzioni efficaci. Questi temi riflettono le principali preoccupazioni della comunità locale, che mira a migliorare la qualità della vita attraverso interventi infrastrutturali e sociali.

Firenze, 19 gennaio 2026 – Dalla necessità di concludere i grandi cantieri, a partire da quelli della tramvia per Bagno a Ripoli, a trovare soluzioni per la crisi abitativa e per combatterla. Sono gli obiettivi che fiorentina e fiorentini hanno messo in cima alle priorità per il 2026, econdo un’indagine on line promossa da MetaFirenze, la piattaforma di confronto aperta dall’agenzia di comunicazione Galli Torrini per offrire una lettura strutturata del sentiment urbano, attraverso domande dirette e strumenti di partecipazione accessibili. Nel giro di poche ore, 225 cittadini hanno risposto alla domanda posta da MetaFirenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Indagine MetaFirenze, per i fiorentini la priorità 2026 è finire i lavori della tramvia

