Incidente treni in Spagna il video della Guardia Civil | vagoni distrutti gli agenti provano a entrare

Dopo l’incidente tra due treni avvenuto nei pressi di Cordova, in Andalusia, la Guardia Civil ha diffuso video che mostrano i vagoni danneggiati e le operazioni di accesso da parte degli agenti. Le immagini documentano la gravità dell’accaduto e le successive attività di soccorso. La situazione resta sotto controllo, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

La Guardia Civil ha diffuso alcuni filmati di quanto sta accadendo in Andalusia: dopo il tragico incidente tra due treni nei pressi di Cordova, gli agenti hanno provato ad accedere ai vagoni. Spagna: Guardia Civil, 'almeno 5 i morti nello scontro fra i treni' L'incidente ferroviario avvenuto nel sud della Spagna ha causato almeno cinque vittime, secondo la Guardia Civil. Treni deragliati in Spagna, la Guardia Civil: "Siamo concentrati a identificare le vittime" La Guardia Civil sta attualmente lavorando per identificare le persone coinvolte nell'incidente tra due treni avvenuto in Andalusia, Spagna. Spagna, incidente fra 2 treni: almeno 40 morti. Trovato un "giunto" rotto sui binari. Andalusia, all'altezza di Adamuz, un mezzo con 317 passeggeri è deragliato, colpendo un altro convoglio.

La sezione della scientifica Guardia Civil spagnola ha fatto approfondite analisi dei binari su cui è passato uno dei due treni coinvolti nell’incidente ferroviario che ha causato 39 morti e 73 feriti, 24 dei quali in condizioni gravi - facebook.com facebook

#NEWS - Si aggrava il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto ieri sera sulla linea dell’alta velocità #Madrid- #Andalusia. Sono almeno 39 le vittime accertate del deragliamento che, alle 19:39, ha coinvolto due treni all’altezza di #Adamuz, nella provincia x.com

