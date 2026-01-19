Incidente tra un furgone e un' auto due uomini incastrati tra le lamiere portato d' urgenza in ospedale Ferite anche le due donne in macchina

Nel tardo pomeriggio di lunedì 19 gennaio, a Mira, si è verificato un incidente tra un furgone e un'auto. Due uomini sono rimasti incastrati tra le lamiere e sono stati trasportati in ospedale. Ferite anche le due donne presenti nel veicolo coinvolto. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incidente e le condizioni di tutti i coinvolti.

MIRA - Incidente tra un furgone e un'auto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 19 gennaio, intorno alle 17.30, in via Seriola a Mira. Il bilancio è di quattro feriti e, al momento, non sono note le loro condizioni ma sono stati trasferiti in ospedale. I feriti La squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Mira, giunta sul posto, ha estratto il conducente del furgone, finito all’interno di un fossato, e il passeggero, e ha prestato soccorso alle due donne che si trovavano a bordo dell’auto. I tre feriti, dopo la prima stabilizzazione sul posto da parte del personale sanitario del Suem118, sono stati trasferiti in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

