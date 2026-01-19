Incidente tra due treni in Andalusia uno è dell' operatore Iryo che è controllato da Trenitalia al 51%
Un incidente tra due treni si è verificato in Andalusia, causando vittime e feriti. Uno dei convogli coinvolti appartiene a Iryo, società controllata al 51% da Trenitalia. La collisione ha suscitato attenzione sulla sicurezza ferroviaria nella regione, con le autorità che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell'incidente.
In Andalusia, domenica 18 gennaio, si è verificato un drammatico incidente tra due treni che ha provocato almeno 39 morti. Il primo sulla rete ferroviaria ad alta velocità spagnola dalla liberalizzazione attuata tra il 2019 e il 2020. Uno dei convogli coinvolti appartiene a Iryo, il secondo operatore in Spagna per volume di treni, frequenza e passeggeri. L’altro mezzo è della compagnia Alvia dei servizi commerciali di Renfe. La maggioranza delle quote di Iryo è detenuta da Trenitalia. Incidente tra due treni in Andalusia, coinvolto un convoglio Iryo di Trenitalia Le tratte ferroviarie spagnole coperte da Iryo La nota di Iryo dopo l'incidente: "Profondo rammarico Incidente tra due treni in Andalusia, coinvolto un convoglio Iryo di Trenitalia Il convoglio Iryo deragliato è il numero 6189. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Spagna, incidente tra due treni in Andalusia: almeno 21 morti. A deragliare il convoglio Iryo, operatore partecipato dall’italiana Fs
Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, Spagna, lungo la linea dell’alta velocità tra Madrid e l’Andalusia. Due treni sono rimasti coinvolti in un deragliamento, causando almeno 21 vittime. Il convoglio coinvolto, operato da Iryo, società partecipata dall’italiana Ferrovie dello Stato, ha suscitato preoccupazione e richiama l’attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie nella regione.
Scontro tra due treni in Spagna, le possibili cause e il racconto dei passeggeri sull'incidente in Andalusia
Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, Spagna, con un impatto che ha causato almeno 39 decessi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre i passeggeri sopravvissuti condividono le loro testimonianze, descrivendo l’impatto come un evento improvviso e traumatico. Questo episodio evidenzia le sfide legate alla sicurezza nel trasporto ferroviario e la necessità di approfondire le circostanze che hanno portato a questa tragedia.
Incidente treni in Spagna, il racconto choc dei testimoni: «Siamo stati sbalzati in aria, ho pensato di morire» - Rocìo Flores, 30 anni, è una delle sopravvissute alla tragedia ferroviaria in Spagna. msn.com
Il deragliamento tra due treni sulla linea Madrid-Andalusia ad Adamuz (Cordoba) è un incidente ferroviario «strano e difficile da spiegare» - facebook.com facebook
#NEWS - Si aggrava il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto ieri sera sulla linea dell’alta velocità #Madrid- #Andalusia. Sono almeno 39 le vittime accertate del deragliamento che, alle 19:39, ha coinvolto due treni all’altezza di #Adamuz, nella provincia x.com
