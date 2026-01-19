Incidente nei pressi della galleria del Seminario | traffico paralizzato
Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio a Salerno, nei pressi della galleria del Seminario, vicino all’ingresso autostradale. L’incidente ha causato un notevole rallentamento del traffico, con molte vetture in coda e la circolazione fortemente compromessa. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per le operazioni di gestione dell’emergenza. Si consiglia di evitare l’area o di utilizzare percorsi alternativi.
Brutto incidente, a Salerno, dopo le 14, prima della galleria del Seminario, nei pressi dell'ingresso autostradale. Per cause da accertare, una autocisterna è sbandata finendo su più veicoli in corsa. Traffico completamente paralizzato per chilometri, con i conseguenti inevitabili disagi dei.🔗 Leggi su Salernotoday.it
