Incidente nei pressi della galleria del Seminario | traffico paralizzato

Da salernotoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio a Salerno, nei pressi della galleria del Seminario, vicino all’ingresso autostradale. L’incidente ha causato un notevole rallentamento del traffico, con molte vetture in coda e la circolazione fortemente compromessa. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per le operazioni di gestione dell’emergenza. Si consiglia di evitare l’area o di utilizzare percorsi alternativi.

Brutto incidente, a Salerno, dopo le 14, prima della galleria del Seminario, nei pressi dell'ingresso autostradale. Per cause da accertare, una autocisterna è sbandata finendo su più veicoli in corsa. Traffico completamente paralizzato per chilometri, con i conseguenti inevitabili disagi dei.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Incendio sull'A2 nei pressi di Bagnara, auto in fiamme dentro la galleria: sul posto i vigili del fuoco

Leggi anche: Grave incidente a Como: 62enne travolto nei pressi del Tribunale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

incidente pressiIncidente ferroviario in Andalusia, almeno 39 morti e 73 feriti. Sanchez: «Una notte di profondo dolore» - Il deragliamento di due treni in Spagna, nei pressi della stazione di Adamuz, nella provincia di Cordoba ha coinvolto un convoglio dell’operatore privato Iryo, partito da Malaga e diretto a Madrid, co ... editorialedomani.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.