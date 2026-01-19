Incidente dei treni in Spagna cosa sappiamo | il convoglio italiano e lo strano deragliamento sul rettilineo

L’incidente ferroviario in Spagna, che ha coinvolto un convoglio italiano e si è verificato su un rettilineo, ha suscitato grande attenzione. Attualmente, il bilancio provvisorio conta 39 vittime e 74 feriti, di cui 24 in condizioni gravi. Le autorità hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente, il cui dettaglio rimane ancora da chiarire.

Non è ancora terminata la lunga conta delle vittime (mentre scriviamo sono 39 con 74 feriti, di cui 24 gravi), ma è già partita l'inchiesta per capire le cause dell'incidente che ha coinvolto due treni sulla linea dell'Alta Velocità in Andalucia ad Adamuz (Cordoba) domenica pomeriggio. Incidente in Spagna: il treno italiano Partendo dai fatti, il treno deragliato per primo che ha innescato l'incidente è della compagnia Iryo. Si tratta di un Etr 1000 di fabbricazione italiana. Tra gli azionisti della compagnia Iryo figurano Air Nostrum (25%) e la concessionaria di infrastrutture Globalvía (24%). 🔗 Leggi su Leggo.it

Incidente dei treni in Spagna, cosa sappiamo: il convoglio italiano (col marchio Frecciarossa) e lo «strano» deragliamento sul rettilineo

Treni deragliati in Spagna, “tra le ipotesi un giunto saltato dei binari”. Ministro dei Trasporti: “Incidente estremamente strano”

Un incidente ferroviario in Spagna ha causato la morte di 39 persone e il ferimento di oltre cento, di cui trenta gravi. Le autorità ipotizzano un possibile problema tecnico, come un giunto saltato, mentre il ministro dei Trasporti ha definito l’accaduto “estremamente strano”. L’incidente si è verificato su una tratta rinnovata di recente, in modo inspiegabile e senza precedenti.

