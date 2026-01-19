Incidente a Valperga | tir esce improvvisamente di strada e si ribalta danni a un palo della luce

Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, a Valperga un tir carico di riso è uscito di strada e si è ribaltato lungo via Busano (provinciale 13). L’incidente ha causato danni a un palo della luce. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non si registrano feriti gravi. Le autorità stanno valutando le cause dell’accaduto e la viabilità nella zona.

Un tir carico di riso è uscito di strada ribaltandosi nella tarda mattinata di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, mentre percorreva via Busano (la provinciale 13) a Valperga. Ha terminato la propria corsa, ribaltato su un fianco, nel parcheggio della zona industriale. Fortunatamente non ci sono stati.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Capannori, auto si schianta contro un palo della luce e si ribalta

Nella notte a Capannori, in provincia di Lucca, un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo della luce, terminando la propria corsa ribaltata. L’incidente ha causato disagi alla viabilità e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Per fortuna, non si sono registrate gravi ferite ai conducenti. L’evento evidenzia l’importanza di una guida attenta e delle verifiche sulle condizioni delle strade.

Incidente stradale ad Arezzo: auto esce fuori strada e si ribalta

Nella notte ad Arezzo si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto, la quale è uscita fuori strada e si è ribaltata. L'evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Ecco i dettagli di quanto accaduto e le eventuali conseguenze.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Tir si ribalta lungo la provinciale tra Valperga e Busano, autista in ospedale - Il mezzo pesante finisce fuori strada e abbatte un palo dell’illuminazione nella zona industriale: nessun altro veicolo coinvolto ... giornalelavoce.it