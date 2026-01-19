Incidente a Marta | abbatte il muretto di un parco e distrugge l' auto giovane ferito

Lunedì 19 gennaio a Marta si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto uscita di strada, recandosi sul marciapiede e abbattendo il muretto di un parco tra viale Trento e viale Trieste. Nella dinamica dell'incidente, un giovane è rimasto ferito.

Incidente a Marta dove, poco prima dell'ora di pranzo di lunedì 19 gennaio, un'auto è finita fuori strada, salendo sul marciapiede e abbattendo il muretto di cinta del parco situato tra viale Trento e viale Trieste. L'impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha provocato danni alla macchina, distrutta nella parte anteriore. Il conducente, un giovane residente in paese, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Santa Rosa di Viterbo dal personale sanitario. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per effettuare gli accertamenti e i rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.

