incidente a limbiate auto nel fossato anziano incastrato

Stamattina a Limbiate si è verificato un incidente sulla Saronno-Monza, vicino alla rotatoria vicino al Centro Commerciale. Un'auto è finita nel fossato e un uomo anziano è rimasto intrappolato all’interno del veicolo. Le forze dell’ordine e i soccorsi sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Incidente sulla Saronno-Monza a Limbiate, auto nel fossato, donna in ospedale

Un incidente si è verificato ieri sera sulla Saronno-Monza a Limbiate, coinvolgendo un'auto finita nel fossato parallelo alla carreggiata. Una donna di 36 anni è stata trasportata in ospedale in codice giallo. L'episodio si è verificato poco dopo le 19, causando disagi alla viabilità locale.

Incidente stradale a Castiglione d’Adda: un'auto finisce ribaltata nel fossato

Nella mattina di giovedì 15 gennaio 2026, lungo la strada provinciale 26 nel comune di Castiglione d’Adda, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto, finita ribaltata nel fossato. L’evento ha causato disagio e interventi da parte delle forze dell’ordine e dei soccorsi. La dinamica e le eventuali conseguenze sono al momento in fase di accertamento.

