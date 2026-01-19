Incidente a Casalotti investita dal conducente di un autocarro | morta una donna

Un incidente si è verificato a Casalotti, in cui una donna di 75 anni è stata investita da un autocarro. La vittima, Annunziata Perrone Sirimarco, è stata trasportata in ospedale, ma purtroppo non ce l’ha fatta. L’incidente è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Incidente a Casalotti dove una donna è stata investita dal conducente di un autocarro. Annunziata Perrone Sirimarco, 75 anni, è poi deceduta in ospedale. Il sinistro stradale si è verificato in via di Boccea alle 5:30 del 14 gennaio.Incidente a Casalotti: morta 75enneSecondo quanto ricostruito.

