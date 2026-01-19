Incendio nella notte sveglia una famiglia a Vejano le fiamme partite dal garage
Nella notte a Vejano, un incendio ha interessato un garage, svegliando la famiglia coinvolta. L’allarme è scattato intorno alle 23:30 di sabato 17 gennaio, quando le fiamme sono iniziate a propagarsi all’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi.
Paura nella notte a Vejano, dove è divampato un incendio. L'allarme è scattato intorno alle 23,30 di sabato 17 gennaio, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all'interno di un garage-rimessa. Sul posto, in via della Croce, sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Incendio nella notte, a fuoco una siepe: le fiamme danneggiano una veranda e il garage
Leggi anche: Incendio nella notte, a fuoco una siepe: le fiamme danneggiano una veranda e il garage
Fiamme ai Quartieri Spagnoli, il cane Rocky sveglia i padroni e li salva - L'articolo Fiamme ai Quartieri Spagnoli, il cane Rocky sveglia i padroni e li salva proviene da OttoPagine. msn.com
Incendio in stazione nella notte: deposito degli olii combustibili in fiamme --> https://www.nordest24.it/incendio-notturno-stazione-monselice-deposito-oli-combustibili facebook
Incendio nella notte in un club sportivo nel Trevigiano. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Una persona lievemente intossicata #ANSA x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.