Incendio nella notte sveglia una famiglia a Vejano le fiamme partite dal garage

Nella notte a Vejano, un incendio ha interessato un garage, svegliando la famiglia coinvolta. L’allarme è scattato intorno alle 23:30 di sabato 17 gennaio, quando le fiamme sono iniziate a propagarsi all’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi.

Incendio in stazione nella notte: deposito degli olii combustibili in fiamme --> https://www.nordest24.it/incendio-notturno-stazione-monselice-deposito-oli-combustibili facebook

Incendio nella notte in un club sportivo nel Trevigiano. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Una persona lievemente intossicata #ANSA x.com

