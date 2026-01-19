Incendio nella notte sveglia una famiglia a Vejano le fiamme partite dal garage

Nella notte a Vejano, un incendio ha interessato un garage, svegliando la famiglia coinvolta. L’allarme è scattato intorno alle 23:30 di sabato 17 gennaio, quando le fiamme sono iniziate a propagarsi all’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi.

Paura nella notte a Vejano, dove è divampato un incendio. L'allarme è scattato intorno alle 23,30 di sabato 17 gennaio, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all'interno di un garage-rimessa. Sul posto, in via della Croce, sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

