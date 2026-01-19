Incendio di sterpaglie lungo la superstrada a Cascina | rallentamenti e corsia chiusa

Oggi, 19 gennaio, lungo la superstrada Fi-Pi-Li nel comune di Cascina si è sviluppato un incendio di sterpaglie. L’incidente, avvenuto intorno alle ore 12, ha interessato alcuni metri quadri di vegetazione, causando rallentamenti e la chiusura di una corsia. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per gestire la situazione e ripristinare la circolazione in sicurezza.

Un incendio di sterpaglie si è verificato oggi, 19 gennaio, lungo la Fi-Pi-Li nel comune di Cascina. Erano circa le ore 12 quando, a lato della carreggiata in direzione male, alcuni metri quadri di sterpaglie sono stati percorsi dal fuoco, con il fumo della combustione che ha provocato un.

Crollo in cascina lungo il Naviglio. Strada chiusa

Un crollo ha interessato una cascina lungo il Naviglio a Cernusco, precisamente in via Cascina Fornace, di fronte al Parco dei Germani. L'incidente è avvenuto ieri, causando la chiusura della strada e la necessità di interventi di sicurezza. La situazione è sotto controllo e non sono stati segnalati feriti. La zona rimane sotto osservazione per verificare eventuali ulteriori rischi.

Incendio di sterpaglie a Cutro, 53enne denunciato dai carabinieri: Un uomo di 53 anni è stato denunciato dai carabinieri di Cutro perché ritenuto responsabile di aver appiccato un incendio di sterpaglie. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo... facebook

