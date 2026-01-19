Incendio di Crans-Montana l’avvocato dei Costanzo contro le autorità svizzere | Indagini e autopsie superficiali

L’incendio di Crans-Montana ha sollevato dubbi sulle procedure investigative delle autorità svizzere. L’avvocato dei Costanzo denuncia autopsie superficiali, restituzione degli abiti alle famiglie, cremazioni e rinuncia all’esame delle salme. Queste scelte hanno generato preoccupazioni sulla trasparenza e completezza delle indagini, alimentando il dibattito sulla gestione del caso e sulla tutela delle vittime coinvolte.

Milano, 20 gennaio 2026 – "Autopsie molto superficiali, abiti restituiti alle famiglie, cremazioni, rinuncia all'esame della salma da parte della Procura". Crans-Montana, le scuole di Milano unite nel dolore. La preghiera degli studenti: “Ingiustizia inaccettabile” L'avvocato Vinicio Nardo, che assieme al collega Alfredo Zampogna assiste i familiari di Chiara Costanzo, la studentessa milanese morta nel rogo di Capodano a Crans- Montana, manifesta le sue perplessità sul modo in cui vengono gestite le autopsie nell'inchiesta dei magistrati vallesi che vede indagati Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del locale Constellation, con le accuse di omicidio, incendio e lesioni colpose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio di Crans-Montana, l’avvocato dei Costanzo contro le autorità svizzere: “Indagini e autopsie superficiali” "Autopsie superficiali" a Crans-Montana, parla il legale di Chiara Costanzo

Il legale di Chiara Costanzo commenta le autopsie a Crans-Montana, evidenziando che sono state condotte in modo superficiale, con restituzione degli abiti alle famiglie e rinuncia all’esame della salma da parte della Procura. Questi aspetti sollevano questioni sulla completezza delle indagini e sui passaggi successivi nel caso. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, con l’obiettivo di fare luce sulle circostanze della scomparsa. Crans-Montana, il legale di Chiara Costanzo: "Autopsie superficiali ed errori"

Il legale di Chiara Costanzo evidenzia come le autopsie siano state condotte in modo superficiale, con abiti restituiti alle famiglie, cremazioni e rinunce all'esame della salma da parte della Procura. Queste scelte sollevano dubbi sulla completezza delle indagini e sulla possibilità di chiarire le cause della morte. La vicenda mette in luce le criticità delle procedure investigative in casi delicati e la necessità di approfondimenti più rigorosi.

