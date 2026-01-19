È stata inaugurata questa sera a Milano l'aiuola dedicata a Ornella Vanoni, situata nei pressi del Piccolo Teatro Strehler. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, vuole rendere omaggio alla figura della cantante e artista. Il sindaco Sala ha espresso il desiderio che questa nuova area verde diventi un punto di riferimento e di passaggio per i cittadini milanesi.

Milano – È stata inaugurata stasera a Milano l'aiuola intitolata a Ornella Vanoni nei pressi del Piccolo Teatro Strehler. "La Città di Milano ricorda Ornella Vanoni, cantante artista e donna libera", si legge nella targa svelata dal sindaco Giuseppe Sala e dall'assessore comunale alla Cultura Tommaso Sacchi, nel corso di un collegamento con la trasmissione "Ornella senza fine", lo speciale condotto da Fabio Fazio sul Nove per l'artista scomparsa il 21 novembre scorso. "Spero che tutti i milanesi passino di qua prima o poi, per un saluto alla grande Ornella", ha detto Sala. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti anche il figlio di Ornella Vanoni, Cristiano Ardenzi, e i nipoti, oltre ai vertici del Piccolo Teatro Strehler. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inaugurata l’aiuola intitolata a Ornella Vanoni. Il sindaco Sala: “Spero che tutti i milanesi passino di qua”

