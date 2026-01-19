In Vaticano l’ultimo capolavoro del maestro Fantera La famiglia esule dipinto a Bologna

In Vaticano è stato presentato l’ultimo capolavoro di Alessandro Fantera, La famiglia esule, un dipinto a olio su tela di grandi dimensioni (200 × 120 cm). Realizzato in collaborazione con lo scrittore Francesco Lisbona e altri professionisti, l’opera nasce dall’impegno del maestro Fantera per il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, evidenziando la sua capacità di esprimere temi di attualità attraverso la pittura.

Per il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, il maestro Alessandro Fantera ha realizzato La Famiglia Esule, un olio su tela di grandi dimensioni (200 × 120 cm), nato da una stretta collaborazione con lo scrittore Francesco Lisbona, curatore dell’artista, e con due autorevoli.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

