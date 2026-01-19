In Vaticano l’ultimo capolavoro del maestro Fantera La famiglia esule dipinto a Bologna
In Vaticano è stato presentato l’ultimo capolavoro di Alessandro Fantera, La famiglia esule, un dipinto a olio su tela di grandi dimensioni (200 × 120 cm). Realizzato in collaborazione con lo scrittore Francesco Lisbona e altri professionisti, l’opera nasce dall’impegno del maestro Fantera per il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, evidenziando la sua capacità di esprimere temi di attualità attraverso la pittura.
Per il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, il maestro Alessandro Fantera ha realizzato La Famiglia Esule, un olio su tela di grandi dimensioni (200 × 120 cm), nato da una stretta collaborazione con lo scrittore Francesco Lisbona, curatore dell’artista, e con due autorevoli.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: L’ultimo capolavoro del Carrobiolo. Un’artista ha dipinto per la chiesa
Leggi anche: Nella chiesa a Monza c'è un nuovo capolavoro: chi l'ha dipinto e quando sarà svelato
Alberto di Monaco appare con una cicatrice sul volto in Vaticano, il principe sottoposto a un intervento chirurgico: il Palazzo svela i dettagli - Sabato 17 gennaio Alberto di Monaco si è recato in Vaticano per incontrare Papa Leone. msn.com
Città del Vaticano: abbiamo avuto il privilegio di essere presenti e raccontare gli ultimi momenti della Porta Santa di San Pietro, nelle ore che hanno preceduto la sua chiusura ufficiale. Fino all'ultimo, migliaia di Pellegrini sotto la pioggia, hanno continuato a m - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.