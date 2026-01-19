In un video già virale sui social la trasformazione estetica di Kylie Kendall Khloé Kim Kourtney e Kris in 16 anni

Un video recentemente diventato virale sui social mostra la trasformazione estetica di Kylie, Kendall, Khloé, Kim, Kourtney e Kris nel corso di 16 anni. Le sorelle Kardashian-Jenner, guidate dalla madre Kris, sono note non solo per il loro stile di vita glamour e il reality che le ha rese famose, ma anche per le evoluzioni del loro aspetto e dei loro look. Questo confronto offre uno sguardo interessante sui cambiamenti nel tempo e sull’immagine pubblica delle protagoniste di questo celebre clan.

Il clan delle sorelle Kardashian-Jenner, capitanato dalla momager Kris, è famoso non solo per la vita tutta glam e lusso documentata dal reality show che le ha rese celebri, ma anche e soprattutto per il loro beauty look. Naturale? Diciamo pure di no. La trasformazione estetica dal 2010 al 2026 è sbalorditiva e non implica solo un sapiente uso di trucco e parrucco, luci e filtri. Per le Kardashian-Jenner, la medicina e la chirurgia estetica sono una vera ossessione. Dal seno aumentato alla rinoplastica, dal ricorso a Botox, filler, laser, iniettivi di ogni sorta, tutto parla di cura ossessiva di viso e corpo.

