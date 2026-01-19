In Kuwait è in corso una campagna di revoca della cittadinanza | una ‘morte civile’
In Kuwait, dal 2024, è in atto una vasta campagna di revoca della cittadinanza, definita da alcuni come una forma di “morte civile”. Questa iniziativa, senza precedenti nella storia del paese, coinvolge numerosi cittadini e solleva questioni riguardo ai diritti e alle libertà individuali. La situazione rappresenta un elemento importante da monitorare, poiché potrebbe avere ripercussioni significative sul tessuto sociale e sulla stabilità del Kuwait.
Dal 2024 è in corso in Kuwait una campagna di revoca della cittadinanza di dimensioni mai viste nella storia del paese. In un anno e mezzo, secondo l’organizzazione Women Journalist Without Chains (Giornaliste senza catene), oltre 50.000 persone sono state arbitrariamente private della cittadinanza: si tratta di oltre il tre per cento della popolazione totale. Questa campagna va inserita nel contesto di una serie di sviluppi politici che hanno interessato la monarchia del Golfo, tra i quali il 10 maggio 2024 lo smantellamento dell’Assemblea nazionale e, di fatto, la sospensione della Costituzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
