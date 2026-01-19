In Italia salari fermi ma ai miliardari 150 milioni in più al giorno

Negli ultimi dodici mesi, la ricchezza dei miliardari italiani è cresciuta di circa 54,6 miliardi di euro, pari a 150 milioni al giorno, nonostante i salari dei lavoratori siano rimasti stabili. Questa disparità evidenzia come le disuguaglianze economiche continuino ad ampliarsi nel paese, sollevando interrogativi sulla distribuzione della ricchezza e le politiche fiscali in Italia.

Nell’ultimo anno, la ricchezza dei miliardari italiani è aumentata, in termini reali, al ritmo di 150 milioni di euro al giorno, per un totale di 54,6 miliardi di euro, mentre aumenta la diffusione della povertà le famiglie in affitto, soprattutto quelle con figli o di origine straniera. È quanto emerge da un’analisi di Oxfam (acronimo per Oxford Committee for Famine Relief, confederazione internazionale di organizzazioni non profit che si dedicano alla riduzione della povertà globale) che denuncia “divari di ricchezza insostenibili”. Lo studio, pubblicato alla vigilia del World Economic Forum di Davos - segnala che oggi il 5% più ricco delle famiglie italiane è titolare della metà della ricchezza nazionale e in 15 anni ha beneficiato del 91% dell’incremento della ricchezza nazionale, mentre alla metà più povera della popolazione è andato appena il 2,7 per cento. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - In Italia salari fermi ma ai miliardari 150 milioni in più al giorno I miliardari italiani guadagnano 150 milioni di euro al giorno ma pagano meno tasse di un insegnante

Nel 2025, i miliardari italiani hanno visto crescere la loro ricchezza di circa 150 milioni di euro al giorno. Questa rapida crescita contrasta con il livello di tassazione, che risulta inferiore rispetto a quello di molte professioni, come quella degli insegnanti. Un quadro che solleva interrogativi sulla distribuzione delle imposte e sull’equità fiscale nel paese. Leggi anche: Il Sud cresce più del Nord grazie al Pnrr ma i salari sono fermi e la fuga dei giovani laureati non si arresta Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Salari fermi da 10 anni, aumenti mangiati dall’inflazione. Landini propone rinnovi contrattuali ogni anno - Banca d’Italia sostiene che i salari orari sono in realtà bloccati dal 2000. blitzquotidiano.it

