in italia ci si sposa sempre meno ma aumentano i matrimoni misti

In Italia, il numero di matrimoni diminuisce e si spostano in avanti nel tempo, con una preferenza crescente per il rito civile. Allo stesso tempo, aumentano le unioni civili e i matrimoni misti, mentre calano le seconde nozze, le separazioni e i divorzi. Questi dati, tratti dal rapporto Istat 2024, riflettono un cambiamento nelle dinamiche di formazione e fine delle unioni sentimentali nel Paese.

AGI - In Italia ci si sposa sempre di meno e più tardi, in sei casi su 10 con rito civile, e in flessione sono anche seconde nozze, unioni civili, separazioni e divorzi: è la fotografia che emerge dal rapporto Istat 'Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi - Anno 2024'. L'anno scorso in Italia sono stati celebrati 173.272 matrimoni, con un calo del 5,9% che per quelli con rito religioso è dell'11,4%. Le prime nozze sono state 130.488 (-6,7%). Nei primi nove mesi del 2025, i dati provvisori indicano un ulteriore calo dei matrimoni del -5,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it

