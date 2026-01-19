In forma per sempre con il metodo gentile di Nataliya Gera e Franco Berrino

Il metodo di Nataliya Gera e Franco Berrino offre un approccio duraturo al benessere, basato su un cambio di prospettiva rispetto al corpo e alla salute. Non si tratta di una dieta temporanea, ma di un percorso di rieducazione alimentare e movimento quotidiano, nato da un’esperienza personale e sviluppato per favorire una relazione più consapevole con sé stessi. Un metodo semplice e sostenibile, pensato per durare nel tempo.

N on una dieta, ma un cambio di sguardo sul corpo e sulla salute. Il metodo ideato da Nataliya Gera, imprenditrice e health coach di nuova generazione, nasce da un'esperienza personale dolorosa e si è trasformato in un percorso di rieducazione alimentare e movimento quotidiano che coinvolge oggi oltre 20.000 donne al mese. Un approccio inclusivo e sostenibile, sostenuto da un'équipe di specialisti e dalla collaborazione con Franco Berrino, che mette al centro prevenzione, consapevolezza e salute reale. Oggi il suo progetto coinvolge oltre 20.000 donne ogni mese, ma all'inizio non c'era nessun piano di business.

