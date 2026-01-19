In arrivo un super sistema anti droni | cosa sappiamo dell' IG T-Shul Pulse

L'India si prepara a potenziare le sue difese con l'introduzione dell'IG T-Shul Pulse, un sistema avanzato contro i droni ostili. Questa tecnologia mira a migliorare la sicurezza e la protezione delle aree sensibili, rafforzando le capacità di risposta alle minacce aeree non convenzionali. Di cosa si tratta e come funzionerà questo sistema? Ecco le informazioni principali.

L’ India ha intenzione di rafforzare in modo significativo le sue capacità di difesa contro i droni ostili. In che modo? Introducendo il nuovo sistema IG T?Shul Pulse Anti?Drone System, sviluppato interamente nel Paese da IG Defence. Secondo diverse testate indiane, tra cui The Economic Times e The New Indian Express, l’azienda, con sede a Noida, ha recentemente annunciato di aver ottenuto ordini sia dall’Esercito indiano sia dalla Marina per il suo sistema anti drone di ultima generazione. Le consegne sono previste entro circa un mese e rappresentano un passo importante nella strategia di difesa dell’India contro le minacce aeree non convenzionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

