in arrivo la donna delle giare il nuovo romanzo di michela farabella ispirato alla pioniera del novecento madeleine colani

È in arrivo “La donna delle Giare”, il nuovo romanzo di Michela Farabella, pubblicato da Aurea Nox Edizioni e previsto per fine febbraio 2026. Il libro si ispira alla figura di Madeleine Colani, pioniera del Novecento. Michela Farabella, giornalista e scrittrice con disabilità, continua così il suo percorso letterario, offrendo una narrazione che approfondisce temi storici e umani.

La giornalista e scrittrice Michela Farabella, autrice con disabilità, annuncia l’uscita del suo nuovo romanzo “La donna delle Giare”, pubblicato da Aurea Nox Edizioni, in libreria a fine febbraio 2026. Il libro, atteso e intenso, si ispira alla vita della celebre archeologa e paleontologa francese Madeleine Colani, pioniera dimenticata del Novecento, che nei primi decenni del secolo scorso scoprì le misteriose giare di pietra di Phonsavan, in Laos. Attraverso lettere, taccuini e frammenti di viaggio, il romanzo racconta il percorso scientifico e interiore di Colani, in un’Asia coloniale che diventa luogo di conoscenza, libertà e scoperta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

