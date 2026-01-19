In Antartide è stato inaugurato il primo archivio permanente di ghiaccio naturale

In Antartide è stato inaugurato l'Ice Memory Sanctuary, il primo archivio permanente di ghiaccio naturale. Questo sito, scavato nel ghiaccio, ha lo scopo di conservare campioni provenienti dai ghiacciai di tutto il mondo, offrendo un'importante risorsa per lo studio del cambiamento climatico e delle risorse glaciali. Un'iniziativa che contribuisce alla tutela e alla ricerca ambientale a livello globale.

U n nuovo “tesoro del freddo” è stato aperto in Antartide: l’Ice Memory Sanctuary, un archivio scavato nel ghiaccio pensato per conservare campioni di ghiaccio provenienti dai ghiacciai di tutto il mondo. La sua missione è semplice ma straordinaria: preservare la memoria del clima della Terra, custodendo informazioni preziose per le future generazioni. In 60 anni sulle Alpi italiane persi 170 km quadrati di ghiacciai X Ice Memory Sanctuary, l’archivio del ghiaccio che conserva la storia del clima. Il progetto ha portato fino alla Stazione Concordia, una base italo-francese situata nell’altopiano antartico a oltre 3. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Antartide, inaugurato l’archivio del ghiaccio

È stato inaugurato l’Ice Memory Sanctuary, un nuovo archivio del ghiaccio situato nel plateau antartico. Questa struttura conserva campioni di ghiaccio provenienti dalle Alpi, tra cui carote prelevate dal Monte Bianco e dal Grand Combin. L’iniziativa mira a preservare la storia del clima e a favorire studi scientifici sulla variazione climatica nel tempo. L’installazione rappresenta un importante passo nella conservazione delle risorse glaciali a livello globale.

La memoria della Terra nel ghiaccio, nasce l’archivio mondiale in Antartide

In Antartide è stato inaugurato l’archivio mondiale del ghiaccio, un progetto che mira a conservare campioni provenienti da tutto il mondo. Questo archivio rappresenta un patrimonio naturale, preservando tracce della storia della Terra attraverso i dati contenuti nel ghiaccio. Un elemento importante per lo studio del passato globale e per comprendere meglio i cambiamenti climatici e ambientali che hanno interessato il pianeta nel tempo.

In Antartide è stato inaugurato l'Ice Memory Sanctuary, il “freezer” della memoria climatica della Terra - francese Concordia sono arrivate le prime carote di ghiaccio estratte dal Monte Bianco e dal Grand Combin. wired.it