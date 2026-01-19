Impresa della Pallavolo San Vito a Ugento | padroni di casa superati per 2-3

La Pallavolo San Vito di Ugento ha perso in casa contro la Scuola Pallavolo San Vito con il risultato di 2-3. Una vittoria importante per la squadra ospite, che conclude il girone d’andata del campionato di Serie D maschile con un successo difficile sul campo del PalaOzan. Un risultato che riflette l’equilibrio e la competitività della partita.

Impresa esterna per la Scuola Pallavolo San Vito, che chiude il girone d'andata del campionato di Serie D maschile con una vittoria pesantissima: 3-2 sul difficile parquet del PalaOzan, casa del G.S. Ugento, formazione che occupa il quarto posto in classifica.In un palazzetto letteralmente.🔗 Leggi su Brindisireport.it

La Scuola Pallavolo San Vito conquista il tie-break: Vis Squinzano battuta 3-2

La Scuola Pallavolo San Vito ha ottenuto una vittoria importante contro Vis Squinzano, conclusa al tie-break con il punteggio di 3-2. La partita, giocata tra le mura di casa, è stata caratterizzata da un confronto equilibrato e intenso, dimostrando il carattere e la determinazione della squadra. Questo risultato rappresenta un passo significativo nel cammino stagionale del team, sottolineando l’impegno e la competitività in un incontro disputato con grande agonismo.

La Scuola Pallavolo San Vito inaugura il 2026 ospitando la Vis Squinzano

La Scuola Pallavolo San Vito apre il 2026 ospitando la Vis Squinzano. Domenica 11 gennaio, alle 17:30, il palazzetto di San Vito Dei Normanni accoglierà una partita importante per il settore giovanile e la crescita sportiva locale. Un’occasione per apprezzare il talento e la passione per la pallavolo, in un contesto di sport e comunità.

