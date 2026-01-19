Importante donazione per il Bufalini consentirà immagini ecocardiografiche ad alta risoluzione

Una significativa donazione permette al Bufalini di Cesena di accedere a immagini ecocardiografiche ad alta risoluzione. Grazie al contributo di All Together Charity, Svalvolati dell’Adriatico e dell’azienda agricola Minotti, la Cardiologia potrà migliorare le tecniche di diagnosi e cura, offrendo servizi più accurati e innovativi ai pazienti. Un investimento importante per il reparto e per la comunità locale.

Una donazione di grande valore per la Cardiologia del Bufalini di Cesena: nuove immagini ecocardiografiche ad alta risoluzione grazie alle associazioni All Together Charity, Svalvolati dell’Adriatico e all’azienda agricola Minotti.“Grazie alla generosità di due associazioni del territorio -.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Interventi agli occhi. Tecnologia 3D e monitor ad alta risoluzione per operare al meglio

Il reparto di Oculistica dell’ospedale cittadino si rinnova con una seconda sala operatoria e ambienti riorganizzati, offrendo interventi agli occhi più avanzati. L’utilizzo di tecnologia 3D e monitor ad alta risoluzione garantisce precisione e sicurezza durante le operazioni. Questa evoluzione permette di migliorare l’efficienza e la qualità delle cure, assicurando ai pazienti un servizio all’avanguardia e affidabile. Leggi anche: Ricordo del musicista Emiliano Bagnoli, donazione alla Pediatria del Bufalini La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Successioni e donazioni, tutte le novità in vigore dal 2026 - Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore un'importante novità in ambito successione e donazioni: con il venire meno del coacervo erditario c'è la possibilità di pagare meno imposte. msn.com

Intervento educativo sulla donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto, organizzato da ASL 2 e dal Centro Regionale Trapianti Ha rappresentato un’importante occasione di informazione e sensibilizzazione, favorendo una maggiore consapevolezza sul facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.