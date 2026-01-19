Il volto della Medusa | in libreria il nuovo noir di Fabrizio Carcano

È disponibile in libreria “Il volto della Medusa”, il nuovo romanzo di Fabrizio Carcano pubblicato da Mursia Editore. Un noir che esplora temi di mistero e introspezione, offrendo una narrazione accurata e coinvolgente. L’opera si inserisce nel panorama letterario italiano come un esempio di scrittura sobria e riflessiva, adatta a lettori interessati a storie intense e ben costruite.

Arriva oggi, 19 gennaio, nelle librerie "Il volto della Medusa", il nuovo romanzo di Fabrizio Carcano, pubblicato da Mursia Editore. Si tratta del diciannovesimo libro dello scrittore e giornalista, milanese di origine e bergamasco d'adozione, da anni punto di riferimento del giallo ambientato nel capoluogo lombardo. Il romanzo si inserisce nel filone noir tanto caro all'autore, intrecciando mistero e cronaca nera. Due epoche, un'unica indagine. La storia si muove su un doppio piano temporale, tra la Milano dell'estate 1993 e quella del 2023, seguendo l' indagine condotta in prima persona da Federico Malerba, giornalista di cronaca nera cinquantenne.

Il volto della Medusa di Fabrizio Carcano è un nuovo thriller che ripercorre un cold case tra Milano e Rapallo, riemerso dopo trent'anni. Attraverso un'indagine che coinvolge memoria, colpa e omicidi, il romanzo esplora le sfumature di un passato mai completamente sopito. Un racconto avvincente che invita a riflettere sulle tracce lasciate dal tempo e sulle conseguenze delle scelte passate.

Fabrizio Carcano: 'Il volto della Medusa. Una serie di omicidi tra Milano e Rapallo, un cold case trentennale ' (MURSIA). In libreria, dal 19 gennaio 2026.

