Il Vietnam si prepara a una fase cruciale di sviluppo, cercando di accelerare la crescita economica prima di affrontare un invecchiamento della popolazione. Questa settimana, il Congresso del Partito Comunista eleggerà o riconfermerà i principali leader del paese, segnando un importante momento politico che potrebbe influenzare il percorso futuro del Vietnam.

Prima che la sua popolazione invecchi: questa settimana il Congresso del Partito Comunista sceglie o riconferma i leader del paese Lunedì il Partito Comunista del Vietnam comincia il Congresso che dovrà definire la nuova leadership del paese. Dura una settimana e si tiene ogni cinque anni, ma questo è considerato particolarmente importante. Il Vietnam sta attraversando un periodo di grande crescita economica e ha probabilmente una delle ultime possibilità di migliorare la propria situazione prima di dover fare i conti con l'invecchiamento della popolazione: deve insomma «diventare ricco prima di diventare vecchio», ha riassunto il New York Times.

© Ilpost.it - Il Vietnam prova a diventare ricco in fretta

