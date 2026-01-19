Domenica 18 gennaio, un disastro ferroviario sulla linea Madrid-Andalusia ha coinvolto due treni vicino a Adamuz, Cordova. In questa situazione di emergenza, il venditore eroe che ha salvato i passeggeri con il suo quad ha dimostrato coraggio e prontezza, contribuendo a portare aiuto e solidarietà alle vittime. Questa vicenda evidenzia come il senso di comunità e la prontezza possano fare la differenza in momenti critici.

Il disastro ferroviario che si è verificato nella serata di ieri, domenica 18 gennaio, e ha coinvolto due treni sulla linea dell'alta velocità Madrid-Andalusia all'altezza di Adamuz, vicino Cordova, sta facendo emergere anche delle storie di solidarietà da parte dei cittadini del posto, i quali si sono prodigati in ogni modo per portare soccorso alle vittime. Tra di essi c'è anche Gonzalo Sanchez, residente ad Adamuz, che non ha esitato a recarsi sul luogo della tragedia dopo aver ricevuto notizia dell'incidente attraverso i locali gruppi WhatsApp a cui è iscritto. Compreso che lo scontro tra i due convogli era avvenuto a pochi chilometri di distanza da casa sua, l'uomo ha afferrato le chiavi dell'auto e, dopo aver messo in moto, ha raggiunto la fermata del treno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

