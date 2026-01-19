Il tifo fedelissimo della Reyer | Taliercio pieno al 94,5% nel girone d' andata

L’affluenza del pubblico all'Umana Reyer Venezia si conferma alta nel girone d’andata della Serie A 202526. Secondo i dati della Lega Basket, lo stadio Taliercio ha registrato una presenza media del 94,5%, a testimonianza della costante fedeltà dei tifosi e della passione che accompagna la squadra durante tutta la stagione. Questi numeri riflettono un rapporto stabile e solido tra i tifosi e la società, elemento fondamentale per il proseguimento del percorso sportivo.

Quello dell'Umana Reyer Venezia si dimostra un pubblico di tifosi e appassionati fedelissimo. A confermarlo sono i dati diffusi oggi dalla Lega Basket (LBA) in merito all'affluenza complessiva del girone di andata del campionato di serie A Unipol 202526, sulla base dei dati Siae forniti dalle.🔗 Leggi su Veneziatoday.it La Reyer fa suo il derby contro Treviso: al Taliercio finisce 87-66

La Reyer Venezia ha inaugurato il 2026 nel campionato con una vittoria nel derby contro Treviso, conclusosi con il punteggio di 87-66. Al Taliercio, in un ambiente pieno e caloroso, gli orogranata hanno controllato la partita, confermando la loro superiorità contro la Nutribullet Treviso. Un risultato che rafforza la posizione della squadra nel campionato e mantiene alta l’attenzione dei tifosi. Volley, la Sab Group Rubicone chiude il girone d'andata a San Marino: obiettivo mantenere la testa del girone

La Sab Group Rubicone conclude il girone d’andata di Serie B a San Marino, affrontando la Gemini Med sabato alle 17:30. La squadra, attualmente in testa al girone D, si prepara per mantenere la posizione e consolidare il proprio percorso nella stagione. Un impegno importante prima della pausa, che richiede concentrazione e determinazione. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Salernitana-Cosenza: la memoria oltre la rivalità, l’omaggio dell’Arechi a Padre Fedele - Cosenza, la tifoseria granata ha omaggiato Padre Fedele con uno striscione. tifocosenza.it Centrocampista di sicuro rendimento, un fedelissimo di Carlo Mazzone che se lo portò ovunque, bravissimo ad abbinare quantità e qualità, sapeva inserirsi alla perfezione da dietro con ottimo tempismo. Oggi se la spassa a Bali lontano dai riflettori. CHE RICO - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.