Il terreno cede l' escavatore scivola e colpisce alle gambe un operaio | è grave in ospedale

Nel pomeriggio si sono verificati due gravi incidenti sul lavoro. Dopo l’incidente delle 14.30 a Casaglia, in cui un operaio ha subito l’amputazione di un braccio, alle 17 un escavatore ha ceduto, scivolando e colpendo alle gambe un altro lavoratore. Entrambi gli incidenti sono avvenuti in contesti di cantiere e sono attualmente sotto assistenza medica.

Secondo infortunio sul lavoro della giornata. Dopo quello delle 14.30 a Casaglia (con un operaio che ha visto amputato un braccio), alle 17.30 i carabinieri sono intervenuti in strada Gambulaga – ad Ostellato – presso il condotto 'Campogrande terre basse'.

