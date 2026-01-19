Il terremoto in Comune Mercuri | Pronti alle urne

Il centrodestra di Civitanova Marche si trova di fronte a una possibile riqualificazione politica, con l’ipotesi di ripescare Fausto Troiani come candidato alla presidenza del consiglio comunale. Il terremoto interno ha suscitato discussioni e riflessioni sulla stabilità delle alleanze e sulle prossime scelte elettorali. La situazione rimane in evoluzione, mentre il Comune si prepara alle future decisioni in vista delle elezioni.

Civitanova Marche, 19 gennaio 2026 – Centrodestra in subbuglio dopo l’ipotesi di ripescare lo sfiduciato Fausto Troiani per una candidatura bis alla presidenza del consiglio comunale di Civitanova. Alla richiesta di Forza Italia, a trazione del camerte Gianluca Pasqui, di riproporlo in quel ruolo reagisce Fratelli d’Italia da cui si è alzata la richiesta di convocazione di un direttivo urgente del partito. Tra le valutazioni che faranno i meloniani, non ultima, quella che Forza Italia non può fare l’asso pigliatutto perché, data ormai per certa l’iscrizione nelle fila berlusconiane sia di Troiani che di Roberta Belletti, con il conseguente addio alla civica Vince Civitanova, non passerà una manovra che ridisegna la geografia dell’amministrazione con sindaco, vicesindaco, assessore all’urbanistica e presidenza del consiglio comunale a tinte azzurre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I Giovani democratici sul ritorno alle urne: "Pronti al voto, ma sarebbe stato più giusto annullare in toto le elezioni"

I Giovani Democratici si dichiarano pronti al ritorno alle urne nelle 23 sezioni interessate, come stabilito dal Consiglio di Stato. Tuttavia, sottolineano che sarebbe stato più corretto annullare completamente le elezioni e rinviarle, ritenendo questa la soluzione più giusta per la città. La loro posizione evidenzia un’attenzione alla trasparenza e alla correttezza del processo elettorale.

