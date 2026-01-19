Oggi, la fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026 attraversa la provincia di Mantova, partendo da Valeggio sul Mincio e proseguendo verso Asola, Viadana e Suzzara, per concludere in piazza Sordello alle 19. Un evento che celebra i valori di sport, cultura e bellezza, sottolineando l’importanza di unione e tradizione nel contesto delle Olimpiadi.

La fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026 passerà oggi dalla provincia di Mantova. Partirà da Valeggio sul Mincio, ancora in territorio veneto, e raggiungerà nell’arco della giornata Asola, Viadana e Suzzara per arrivare in piazza Sordello na Mantova alle 19.30. Sull’evento interviene il sindaco del capoluogo Mattia Palazzi. La fiaccola a Mantova ha un significato solo simbolico o avrà ricadute sulla città? "Il passaggio della fiaccola olimpica – che sta attraversando il Paese dal 6 dicembre scorso – a Mantova non è solo un momento simbolico, ma rappresenta una tappa concreta di un percorso che la città ha già intrapreso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sindaco punta sui valori: "Sport, cultura e bellezza nella luce della fiaccola"

Leggi anche: Una luce contro la guerra: Fiaccola della Pace nella sede della Asl Brindisi

Leggi anche: Tamberi: "Una Fiaccola che racchiude i valori dello sport. E su Los Angeles 2028..."

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il sindaco punta sui valori: "Sport, cultura e bellezza nella luce della fiaccola" - Mattia Palazzi si prepara a concludere un impegno iniziato già un anno fa "Il passaggio valorizza il nostro patrimonio e la capacità d’accoglienza". ilgiorno.it