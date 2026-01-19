Il Comune di Povoletto, assieme alla Pro Loco e alla Compagnia teatrale Kapiti, presenta la pièce "Il sindaco ebreo. Elio Morpurgo dall’Unità alla Shoah: una storia vera". L’evento è in programma domenica 25 gennaio, alle ore 18, presso l’Auditorium Comunale. Sul palco Valerio Marchi, drammaturgo.🔗 Leggi su Udinetoday.it

